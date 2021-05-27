Стали известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов Фото: globallookpress.com
«Красно-белых» на данном этапе ожидает двухматчевое противостояние с одной из следующих команд: «Бенфика» (Португалия), «Монако» (Франция), «Селтик» (Шотландия), «Рапид» (Австрия), «Галатасарай» (Турция) и «Мидтьюлланн» (Дания).
Стало известно, с кем мы можем встретиться в квалификации @ChampionsLeague 🏆— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 27, 2021
Жеребьевка пройдёт 19 июля. Первый матч состоится 3 или 4 августа, ответный — 10 августа ⚽ pic.twitter.com/upHEeezEkm
Жеребьевка пройдет 19 июля. Первый матч состоится 3 или 4 августа, ответный — 10 августа.