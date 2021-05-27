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    Стали известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов

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    Определились потенциальные соперники «Спартака» по третьему отборочному турниру Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба московского клуба.

    Стали известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов
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    Стали известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Красно-белых» на данном этапе ожидает двухматчевое противостояние с одной из следующих команд: «Бенфика» (Португалия), «Монако» (Франция), «Селтик» (Шотландия), «Рапид» (Австрия), «Галатасарай» (Турция) и «Мидтьюлланн» (Дания).

    Жеребьевка пройдет 19 июля. Первый матч состоится 3 или 4 августа, ответный — 10 августа.

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