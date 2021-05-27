Стали известны потенциальные соперники «Спартака» в Лиге чемпионов

Определились потенциальные соперникипо третьему отборочному турниру Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Красно-белых» на данном этапе ожидает двухматчевое противостояние с одной из следующих команд: «Бенфика» (Португалия), «Монако» (Франция), «Селтик» (Шотландия), «Рапид» (Австрия), «Галатасарай» (Турция) и «Мидтьюлланн» (Дания).

Стало известно, с кем мы можем встретиться в квалификации @ChampionsLeague 🏆

Жеребьевка пройдёт 19 июля. Первый матч состоится 3 или 4 августа, ответный — 10 августа ⚽ pic.twitter.com/upHEeezEkm — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 27, 2021

Жеребьевка пройдет 19 июля. Первый матч состоится 3 или 4 августа, ответный — 10 августа.