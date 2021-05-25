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    Фернандеш: Мы должны победить «Вильярреал», чтобы назвать эту кампанию идеальной

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился ожиданиями от противостояния с «Вильярреалом» в финале Лиги Европы.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    Решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет 26 мая в польском Гданьске.

    «Наша команда добилась существенного прогресса. Мы стали намного сильнее, если сравнивать с прошлогодним полуфиналом Лиги Европы.

    Конечно, выход в финал — это уже хороший результат, но мы должны победить завтра, чтобы назвать эту кампанию идеальной. Мы знаем, что нам нужно сделать, но как сказал наш тренер, шансы тут — 50 на 50.

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    • Наш тренер провел много времени с Алексом Фергюсоном. Сульшер знает все, что мог бы нам донести сэр Алекс.

    Команда уверена в себе. Мы знаем, что надо делать. Пришло время насладиться финалом, ведь до этой стадии доходит далеко не каждый.

    Каждый из нас полон уверенности. Чем больше проходит времени, тем хуже, ведь мы хотим играть.

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    Завтрашний день проведем в обычном режиме. Изучим соперника, хотя уже сделали это. Самое главное в том, что мы знаем, что надо делать на поле.

    Футбол без болельщиков — другой вид спорта. Здорово, что на финале будут фанаты. Надеюсь, они получат от матча удовольствие», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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