В «Наполи» определились с заменой Гаттузо

Руководствособирается подписать контракт с наставником «Порту». Об этом пишет журналист Фабрицио Романо.

Ранее «Неаполитанцы» объявили о том, что прекращают сотрудничество с Дженнаро Гаттузо. Во время его работы команда не прошла в Лигу чемпионов, лишившись 4 места в последнем туре Серии А. «Наполи» завершил сезон ничьей с «Вероной».

Консейсау добился второй позиции в португальской лиге с «Порту», уступив борьбу за чемпионство лиссабонскому «Спортингу».

По данным журналиста, руководство «Наполи» в ближайшее время должно объявить о заключении сделки с португальским специалистом.