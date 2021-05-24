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    В «Наполи» определились с заменой Гаттузо

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    Руководство «Наполи» собирается подписать контракт с наставником «Порту» Серджиу Консейсау. Об этом пишет журналист Фабрицио Романо.

    Серджиу Консейсау
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    Серджиу Консейсау

    Ранее «Неаполитанцы» объявили о том, что прекращают сотрудничество с Дженнаро Гаттузо. Во время его работы команда не прошла в Лигу чемпионов, лишившись 4 места в последнем туре Серии А. «Наполи» завершил сезон ничьей с «Вероной».

    Консейсау добился второй позиции в португальской лиге с «Порту», уступив борьбу за чемпионство лиссабонскому «Спортингу».

    По данным журналиста, руководство «Наполи» в ближайшее время должно объявить о заключении сделки с португальским специалистом.

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