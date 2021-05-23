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    «Вест Хэм» разгромил «Саутгемптон» и квалифицировался в групповой этап Лиги Европы

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    «Вест Хэм» Дэвида Мойеса завершил сезон разгромной победой над «Саутгемптон» со счетом 3:0.

    Пабло Форналс
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    Пабло Форналс

    «Молотки» еще в первом тайме сделали серьезную заявку на победу благодаря дублю Пабло Форналса. Сначала игрок совершил точный удар из-зап пределов штрафной, а затем воспользовался точным пасом партнера, забив в нижний угол ворот.

    Точку поставил Деклан Райс, восстановившийся после травмы. Игрок сделал забег с мячом и поразил цель из штрафной площади соперника.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Саутгемптон 3:0
    Голы: 1:0 Пабло Форнальс (30'), 2:0 Пабло Форнальс (33'), 3:0 Деклан Райс (86') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Анджело Огбонна, Джесси Лингард, Пабло Форнальс, Джаррод Боуэн (Марк Ноубл, 84'), Томаш Соучек, Деклан Райс (Исса Диоп, 90'), Майкл Антонио (Саид Бенрахма, 69') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс (Ориоль Ромеу Видаль, 60'), Янник Вестергор, Мохаммед Салису, Ян Беднарек, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Такуми Минамино (Нейтан Телла, 62'), Ибраима Диало, Дэнни Ингс (Майкл Обафеми, 84'), Нейтан Редмонд Предупреждения: Ян Беднарек (48'), Ибраима Диало (67'), Мохаммед Салису (73')

    «Вест Хэм» закончил на 6 месте, набрав 65 очков. «Саутгемптон» финишировал на 15 строчке с 43 очками и двумя поражениями подряд.

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