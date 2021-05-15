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    «Алания» заняла четвертое место в ФНЛ

    «СКА-Хабаровск» — «Алания»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Владикавказская «Алания» одержала победу над «СКА-Хабаровском» в матче заключительного тура первенства ФНЛ.

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    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    В составе победителей пенальти на 38-й минуте реализовал Батраз Хадарцев, который не забил гол с 11-метровой отметки на 13-й, также отличился Хетаг Хосонов (88).

    У хозяев точным ударом отметился Юрий Першин (67).

    Футбол. Россия. ФНЛ
    СКА-Хабаровск — Алания 1:2
    Голы: 0:1 Batraz Khadartsev (пенальти) (38'), 1:1 Yuri Pershin (67'), 1:2 Хетаг Хосонов (88') СКА-Хабаровск: Алексей Городовой, Vladis Emmerson, Кирилл Большаков, Глеб Грачёв (Артемий Малеев, 46'), Владислав Никифоров (Yuri Pershin, 60'), Максим Мартусевич, Роман Мануйлов, Ираклий Квеквескири, Svyatoslav Georgievski (Владислав Брагин, 60'), Kirill Kolesnichenko, Eduard Bulia (Константин Базелюк, 59') Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Азамат Засеев (Владимир Хубулов, 72'), Хетаг Кочиев, Soslan Kachmazov, Алан Хугаев (Руслан Суанов, 86'), Аллон Бутаев, Бутта Магомедов, Batraz Khadartsev, Ислам Машуков (Хетаг Хосонов, 69'), Nikolay Giorgobiani (Батраз Гурциев, 75') Предупреждения: Nikolay Giorgobiani (21'), Кирилл Большаков (29'), Batraz Khadartsev (34'), Азамат Засеев (41'), Batraz Khadartsev (57'), Максим Мартусевич (81'), Батраз Гурциев (90'), Бутта Магомедов (90')

    Благодаря этой победе «Алания» набрала 77 очков и заняла четвертое место в первенстве ФНЛ.

    Ранее «Крылья Советов» досрочно победили в ФНЛ, набрав 101 очко. Вторым стал «Оренбург» (94), «Нижний Новгород» (87) останется на третьей строчке.

    Результаты других матчей дня:

    «Енисей» — «Иртыш» — 2:1
    «Оренбург» — «Динамо» Брянск — 3:2
    «Торпедо» — «Шинник» — 0:1
    «Балтика» — «Крылья Советов» — 0:1
    «Велес» — «Текстильщик» — 2:1
    «Спартак-2» — «Чертаново» — 4:3

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