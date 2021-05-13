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    Финал Лиги чемпионов перенесен в Португалию

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    Финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Челси» перенесен из Стамбула в Порту, сообщает официальный сайт УЕФА.

    Стадион «Драгау» в Порту
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    Стадион «Драгау» в Порту

    Встреча команд пройдет 29 мая на стадионе «Драгау».

    Причиной переноса стало то, что Великобритания включила Турцию в «красный список» стран, по возвращении из которых предписан карантин. Таким образом, болельщики команд вряд ли бы полетели в Стамбул.

    УЕФА обсуждал вопрос переноса финала Лиги чемпионов в Англию, но добиться необходимых исключений в плане карантинных мер в Великобритании не удалось.

    Финал в Порту смогут посетить по 6 тысяч болельщиков каждой из команд. Также билеты поступят в свободную продажу.

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