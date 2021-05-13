Финал Лиги чемпионов перенесен в Португалию

Финальный матч Лиги чемпионов междуперенесен из Стамбула в Порту, сообщает официальный сайт УЕФА.

Встреча команд пройдет 29 мая на стадионе «Драгау».

Причиной переноса стало то, что Великобритания включила Турцию в «красный список» стран, по возвращении из которых предписан карантин. Таким образом, болельщики команд вряд ли бы полетели в Стамбул.

УЕФА обсуждал вопрос переноса финала Лиги чемпионов в Англию, но добиться необходимых исключений в плане карантинных мер в Великобритании не удалось.

Финал в Порту смогут посетить по 6 тысяч болельщиков каждой из команд. Также билеты поступят в свободную продажу.