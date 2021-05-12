АПЛ. «МЮ» короновал «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Челси», «Тоттенхэм» примет «волков»

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити» 1:2
В матче 36-го тура чемпионата Англии «Лестер» одержал выездную победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.
На 11-й минуте матча «Лисы» провели быструю атаку, Тилеманс с правого края вырезал подачу на дальний угол вратарской «МЮ», Томас положил корпус и в касание пробил в девятку.
Спустя четыре минуты хозяева отыгрались. Диалло откликнулся на заброс из глубины, развернулся и сделал передачу в штрафную — Гринвуд обыграл защитника и пробил в дальний нижний угол.
А на 66-й минуте Олбрайтон выполнил подачу с углового, Чаглар Сёюнджю во вратарской «МЮ» опередил Матича и головой пробил под перекладину.
«Лестер» набрал 66 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице АПЛ, «МЮ» — второй с 70 очками.
Даже игра в запасе не позволит им догнать «Манчестер Сити», который в 35 матчах набрал 80 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской премьер-лиги сезона-2020/2021.
Таким образом, «горожане» досрочно становятся чемпионами Англии. «Манчестер Сити» побеждает в чемпионате страны в седьмой раз в своей истории.
𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎 🏆
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