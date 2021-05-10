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    Тедеско: Команда была блокирована грузом ответственности

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    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвел итоги матча 29-го тура РПЛ против «Химок» (2:1).

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    «Сегодня увидел на поле команду, которая... Не люблю слово "боится". Но, возможно, была блокирована грузом ответственности.

    Такое происходило не один раз. Когда мы могли выйти на первое место, могли сравняться с "Зенитом", тот злополучный матч с "Уфой"...

    Хотели, чтобы ребята играли в удовольствие, чтобы все получалось натуральным образом. Очень важно попытаться снять этот блок у молодой команды.

    В первом тайме было непросто. Но во второй тайме игра стала идти по нашему сценарию», — сказал Тедеско в эфире «Матч Премьер».

    После окончания встречи «Спартак» провел прощальную церемонию с главным тренером Доменико Тедеско, который покинет команду по окончании сезона.

    В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт.

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