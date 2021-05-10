Тедеско: Команда была блокирована грузом ответственности

Главный тренер «Спартака»подвел итоги матча 29-го тура РПЛ против(2:1).

«Сегодня увидел на поле команду, которая... Не люблю слово "боится". Но, возможно, была блокирована грузом ответственности.

Такое происходило не один раз. Когда мы могли выйти на первое место, могли сравняться с "Зенитом", тот злополучный матч с "Уфой"...

Хотели, чтобы ребята играли в удовольствие, чтобы все получалось натуральным образом. Очень важно попытаться снять этот блок у молодой команды.

В первом тайме было непросто. Но во второй тайме игра стала идти по нашему сценарию», — сказал Тедеско в эфире «Матч Премьер».

После окончания встречи «Спартак» провел прощальную церемонию с главным тренером Доменико Тедеско, который покинет команду по окончании сезона.

В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт.