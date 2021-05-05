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    Зидан: В матче с «Челси» «Реал» отдаст все силы без остатка

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов с «Челси». В первой игре в Испании была зафиксирована ничья 1:1.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    «Мы здесь в полуфинале благодаря упорному труду и вере в свое дело, больше ничему. В футболе нет чудес.

    Мы должны играть в свой футбол. Все 90 минут или, возможно, больше. Мы хорошо готовы. Мы в полуфинале Лиги чемпионов, такие матчи не каждый день играешь. Мои игроки прекрасно подготовлены к тому, чтобы завтра сыграть как надо.

    Мы должны провести хороший матч. Отдать все силы, что у нас есть. Грызть землю зубами. Так же было в первом матче, так будет и завтра. Меня волнует только то, что мы будем делать с мячом. Команда готова», — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

    Прогноз на «Челси» — «Реал»

    Матч «Челси» — «Реал» пройдет 5 мая в Лондоне, начало — в 22:00 по мск.

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