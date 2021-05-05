Зидан: В матче с «Челси» «Реал» отдаст все силы без остатка

Главный тренерподелился ожиданиями от ответного полуфинального поединка Лиги чемпионов с. В первой игре в Испании была зафиксирована ничья 1:1.

«Мы здесь в полуфинале благодаря упорному труду и вере в свое дело, больше ничему. В футболе нет чудес.

Мы должны играть в свой футбол. Все 90 минут или, возможно, больше. Мы хорошо готовы. Мы в полуфинале Лиги чемпионов, такие матчи не каждый день играешь. Мои игроки прекрасно подготовлены к тому, чтобы завтра сыграть как надо.

Мы должны провести хороший матч. Отдать все силы, что у нас есть. Грызть землю зубами. Так же было в первом матче, так будет и завтра. Меня волнует только то, что мы будем делать с мячом. Команда готова», — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Прогноз на «Челси» — «Реал»

Матч «Челси» — «Реал» пройдет 5 мая в Лондоне, начало — в 22:00 по мск.