Зидан: В матче с «Челси» «Реал» отдаст все силы без остатка

Зинедин Зидан Фото: globallookpress.com
«Мы здесь в полуфинале благодаря упорному труду и вере в свое дело, больше ничему. В футболе нет чудес.
Мы должны играть в свой футбол. Все 90 минут или, возможно, больше. Мы хорошо готовы. Мы в полуфинале Лиги чемпионов, такие матчи не каждый день играешь. Мои игроки прекрасно подготовлены к тому, чтобы завтра сыграть как надо.
Мы должны провести хороший матч. Отдать все силы, что у нас есть. Грызть землю зубами. Так же было в первом матче, так будет и завтра. Меня волнует только то, что мы будем делать с мячом. Команда готова», — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
Матч «Челси» — «Реал» пройдет 5 мая в Лондоне, начало — в 22:00 по мск.