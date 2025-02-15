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    «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» в матче Примеры

    «Осасуна» — «Реал»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «Реал» не смог одолеть «Осасуну», сыграв вничью со счетом 1:1 в матче 24-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единственный гол в составе «сливочных» забил Килиан Мбаппе на 15-й минуте.

    «Осасуна» смогла сравнять счет на 58-й минуте. Отличился Анте Будимир, реализовав пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Осасуна — Реал Мадрид 1:1
    Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (15'), 1:1 Анте Будимир (пенальти) (58') Осасуна: Серхио Эррера, Хесус Аресо (Рубен Пенья, 59'), Алехандро Катена, Хорхе Эррандо, Хуан Крус (Абель Бретонес, 59'), Хон Монкайола (Икер Муньос, 79'), Лукас Торро, Аймар Орос, Рубен Гарсия, Анте Будимир (Рауль Гарсия, 87'), Брайан Сарагоса (Мойсес Гомес, 79') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Фран Гарсия, Джуд Беллингхэм, Эдуардо Камавинжа, Лука Модрич, Браим Диас (Родриго, 69'), Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Raul Asencio Предупреждения: Carlo Ancelotti (21'), Хесус Аресо (48'), Хуан Крус (52'), Эдуардо Камавинжа (58'), Аймар Орос (73') Удаление: Джуд Беллингхэм (39')

    После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 50-ю очками в активе. «Осасуна» — на 7-й позиции с 32 баллами.

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