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    Справится ли «Милан» с «Вероной»?

    «Милан» — «Верона». Хозяева на четыре очка отстают от зоны еврокубков, но приблизится ли они к ней? На что сделать ставку? Ответ — в прогнозе на футбол с коэффициентом 1.88

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Верона»
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    Жоау Феликс («Милан»)
    15 февраля в 25-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Верона». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Верона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Февраля 2025 года

    Милан

  • Милан
    •  Милан 22:45 Верона

    Верона

  • Верона
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    «Милан»

    Турнирное положение: «Милан» по итогам 23-х матчей итальянского первенства набрал 38 баллов и борется за попадание в континентальные турниры.

    Команда занимает седьмую позицию с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков (топ-6) при поединке в запасе.

    Милан — Верона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в рамках первого поединка 1/16 финала Лиги чемпионов «россонери» в чужих стенах неожиданно потерпели поражение от «Фейеноорда» (0:1).

    Перед этим в 24-м туре итальянского первенства коллектив набрал три очка, когда на чужом поле уверенно переиграл «Эмполи» с результатом 2:0.

    Не сыграют: травмированы — Бондо, Лофтус-Чик, Эмерсон и Флоренци, дисквалифицирован — Томори.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Милан» дважды выиграл при одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Тиджани Рейндерс — лучший бомбардир команды и Серии А с семью голами.

    «Верона»

    Турнирное положение: «Верона» по итогам 24-х туров итальянского первенства набрал 23 балла и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 15-ю позицию в турнирной таблице и лишь на три пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки), поэтому ей важно набирать по максимуму очков.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 24-го тура национального чемпионата «Мастифы» на своем поле потерпели поражение от «Аталанты» (0:5).

    Перед этим сардинский коллектив в 23-м туре национального первенства набрал три очка, когда в чужих стенах одержал победу над «Монцей» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Гиларди, Тенгстедт, Фресе, Сердар, Ливраменто и Арруи, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Верона» три раза проиграла при одной победе и одной ничьей.

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    Это сулит гостям плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Каспер Тенгстедт — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Милана» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Милана» забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Вероны» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.10, победа «Вероны» — в 8.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

    При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Милана».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35

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    «Милан» — «Верона»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 15.02.2025. Прогнозы на футбол. Справится ли «Милан» с «Вероной»?
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