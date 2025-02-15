15 февраля в 25-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Верона». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Верона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: «Милан» по итогам 23-х матчей итальянского первенства набрал 38 баллов и борется за попадание в континентальные турниры.

Команда занимает седьмую позицию с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков (топ-6) при поединке в запасе.

Последние матчи: в рамках первого поединка 1/16 финала Лиги чемпионов «россонери» в чужих стенах неожиданно потерпели поражение от «Фейеноорда» (0:1).

Перед этим в 24-м туре итальянского первенства коллектив набрал три очка, когда на чужом поле уверенно переиграл «Эмполи» с результатом 2:0.

Не сыграют: травмированы — Бондо, Лофтус-Чик, Эмерсон и Флоренци, дисквалифицирован — Томори.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Милан» дважды выиграл при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Тиджани Рейндерс — лучший бомбардир команды и Серии А с семью голами.

«Верона»

Турнирное положение: «Верона» по итогам 24-х туров итальянского первенства набрал 23 балла и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 15-ю позицию в турнирной таблице и лишь на три пункта опережает зону вылета (18-20-я строчки), поэтому ей важно набирать по максимуму очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 24-го тура национального чемпионата «Мастифы» на своем поле потерпели поражение от «Аталанты» (0:5).

Перед этим сардинский коллектив в 23-м туре национального первенства набрал три очка, когда в чужих стенах одержал победу над «Монцей» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Гиларди, Тенгстедт, Фресе, Сердар, Ливраменто и Арруи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Верона» три раза проиграла при одной победе и одной ничьей.

Это сулит гостям плохие шансы не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Каспер Тенгстедт — лучший бомбардир команды в Серии А с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Милана» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Милана» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Вероны» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.10, победа «Вероны» — в 8.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их двух из трех последних выездных поединков.

При этом в двух последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Милана».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.35