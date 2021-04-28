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    Агент подтвердил интерес ЦСКА к Угбо

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    Агент Оливер Уорд, представляющий нападающего «Челси» Ике Угбо, прокомментировал информацию о том, что ЦСКА проявляет интерес к футболисту.

    Ике Угбо
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    Ике Угбо

    «ЦСКА действительно проявляет интерес к Угбо, но это всё, что можно сказать на данный момент. У Ике есть много разных предложений», — сказал Уорд «Р-Спорту».

    Ранее стало известно, что ЦСКА рассматривает возможность подписания контракта с 22-летним англичанином. За игроком также следят «Уотфорд», «Монако», «Фулхэм» и «Генк».

    Угбо на правах аренды выступает в составе бельгийского «Серкль Брюгге». В текущем сезоне он провел 32 матча в национальном чемпионате и забил 16 мячей.

    Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до 30 июня 2022 года, трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

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