Агент подтвердил интерес ЦСКА к Угбо

Агент, представляющий нападающего «Челси», прокомментировал информацию о том, чтопроявляет интерес к футболисту.

«ЦСКА действительно проявляет интерес к Угбо, но это всё, что можно сказать на данный момент. У Ике есть много разных предложений», — сказал Уорд «Р-Спорту».

Ранее стало известно, что ЦСКА рассматривает возможность подписания контракта с 22-летним англичанином. За игроком также следят «Уотфорд», «Монако», «Фулхэм» и «Генк».

Угбо на правах аренды выступает в составе бельгийского «Серкль Брюгге». В текущем сезоне он провел 32 матча в национальном чемпионате и забил 16 мячей.

Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до 30 июня 2022 года, трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.