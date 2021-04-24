ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим БенземаПримера. «Реал» сыграет с «Бетисом», «Барселона» в гостях у «Вильярреала»
  • 18:21
    • «Зенит» отправил шесть мячей в ворота «Ротора»
  • 18:47
    • Надаль пробился в финал турнира в Барселоне
  • 18:31
    • Чорлука остался в запасе «Локомотив» на матч с «Тамбовом»
  • 18:27
    • «Бавария» проиграла «Майнцу», дубль Холанна принес «Боруссии» победу над «Вольфсбургом»
  • 18:08
    • «Динамо» и «Химки» огласили составы
    Все новости спорта

    Чорлука остался в запасе «Локомотив» на матч с «Тамбовом»

    «Тамбов» — «Локомотив»: составы, прогноз, коэффициенты

    Футбол РПЛ Футбол России Тамбов Локомотив Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Локомотива» на матч 27 тура чемпионата России.

    Ведран Чорлука
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ведран Чорлука

    «Тамбова»: В. Сычев, Ал. Денисов, Васиев, Кайков, Гигашвили, Бавин, Алиев, Кабахидзе, Карп, Карапузов, Архипов.

    Запасные: Сямук, Мартынов, Нусуев, Терехов, Ахмаев, Дроздов, Чабанов, Герман, Минаев, Климов.

    «Локомотив»: Коченков, Рыбус, Мурило, Пабло, Рыбчинский, Жемалетдинов, Магкеев, Куликов, Крыховяк, Смолов, Камано.

    Запасные: Савин, Худяков, Игнатьев, Живоглядов, Лысцов. Чорлука, Баринов, Ант. Миранчук, Зе Луиш, Мухин, Эдер, Лисакович.

    Календарь и таблица РПЛ

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Локомотиву». Коэффициент на его победу — 1.10, на успех «Тамбова» — 31.00, на ничью — 13.60. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли «Локо» против «Тамбова» без Гильерме в воротах?
  • «Тамбов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Вест Хэм» отберет очки у «Челси»?
  • «Вест Хэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Химчане доставят проблем «динамовцам»
  • «Динамо» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.03
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тамбов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Динамо — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Реал — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кальяри — Рома
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сельта — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Севилья — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры