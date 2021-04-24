«Тамбов» — «Локомотив»: составы, прогноз, коэффициенты

Ведран Чорлука Фото: globallookpress.com
«Тамбова»: В. Сычев, Ал. Денисов, Васиев, Кайков, Гигашвили, Бавин, Алиев, Кабахидзе, Карп, Карапузов, Архипов.
Запасные: Сямук, Мартынов, Нусуев, Терехов, Ахмаев, Дроздов, Чабанов, Герман, Минаев, Климов.
«Локомотив»: Коченков, Рыбус, Мурило, Пабло, Рыбчинский, Жемалетдинов, Магкеев, Куликов, Крыховяк, Смолов, Камано.
Запасные: Савин, Худяков, Игнатьев, Живоглядов, Лысцов. Чорлука, Баринов, Ант. Миранчук, Зе Луиш, Мухин, Эдер, Лисакович.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Локомотиву». Коэффициент на его победу — 1.10, на успех «Тамбова» — 31.00, на ничью — 13.60. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.
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