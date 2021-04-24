Черевченко: Фомин — опасный игрок, решили «прикрыть» его

Главный тренер «Химок»поделился мыслями после победы над(1:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

«Можно ли сказать, что мы провели идеальный матч? Нет, в первом тайме были небольшие проблемы.

В середине начали немного неправильно играть. Во втором тайме сделали поправки, плюс очень удачно вышли на замену футболисты.

Почему два игрока действовали персонально против Фомина? Мы уже так играли против команды РПЛ. Это эффективно.

Фомин — опасный игрок, который начинает все атаки. Решили "прикрыть" немного», — сказал Черевченко в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, «Химки» идут восьмыми.