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    Слуцкий обвинил арбитра в травме Кварацхелии

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что лидер казанской команды Хвича Кварацхелия получил травму в игре с «Уралом» из-за неправильных действий арбитра.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Простой момент: во всех лигах люди приходят на звезд. Футбол существует для болельщиков. Болельщики идут на Кварацхелию — это очевидно. Там было больше 10 тысяч болельщиков "Урала", и я уверен, что многие из них пришли посмотреть на Хвичу Кварацхелию.

    Когда в первые 15 минут происходят три грубейших фола против Кварацхелии с ударами сзади, с ударами локтями… И даже в том моменте, когда он получил травму, игрок "Урала" чуть раньше ударил ему в ахилл.

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    • Еще раз говорю — посмотрите, как везде опекают любую звезду, любого яркого игрока. Все судьи понимают, что зрители пришли ради этого игрока, а не ради судьи и еще чего-то. И когда человек не свистит ни одного фола против Кварацхелии, который лежит и которого бьют сзади… Я считаю, что травму, которую получил Кварацхелия, во многом спровоцировал арбитр, не давая фолы в очевиднейших ситуациях», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Татарстан-24».

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