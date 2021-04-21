«Милан» — «Сассуоло»: счет матча 1:2, обзор голов

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет в матче на 30-й минуте открыли хозяева — отличился полузащитник Хакан Чалханоглу.
А во втором тайме дубль оформил нападающий гостей Джакомо Распадори , поразивший ворота на 76-й и 83-й минутах.
Футбол. Италия. Серия А
Милан — Сассуоло 1:2
Голы: 1:0 Хакан Чалханоглу (30'), 1:1 Джакомо Распадори (76'), 1:2 Джакомо Распадори (83') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия (Пьер Калюлю, 86'), Диогу Далот, Фикайо Томори, Симон Кьер, Хакан Чалханоглу (Раде Крунич, 73'), Анте Ребич (Марио Манджукич, 73'), Суалихо Мейте (Браим Диас, 86'), Алексис Салемакерс (Самуэль Кастильехо, 86'), Франк Кессье, Рафаэл Леау Сассуоло: Андреа Консильи, Марлон, Мерт Мюльдюр (Йереми Тольян, 64'), Джанмарко Феррари, Гиоргос Кирьякопулос, Жереми Бога (Лукаш Гараслин, 83'), Филип Джуричич (Хамед Траоре, 63'), Педро Обьянг (Максим Лопес, 72'), Доменико Берарди, Мануэль Локателли, Грегоре Дефрель (Джакомо Распадори, 63') Предупреждение: Филип Джуричич (60')
«Сассуоло» занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков. «Милан» с 66 очками располагается на 2-й строчке.
Следующий матч команда Роберто Де Дзерби проведет с «Сампдорией» 24 апреля дома. Коллектив Стефано Пиоли двумя днями позднее отправится в гости к «Лацио».