«Аталанта» — «Ювентус»: счет 1:0, обзор гола

Автором результативного удара стал Руслан Малиновский, который воспользовался передачей Йосипа Иличича.
Футбол. Италия. Серия А
Аталанта — Ювентус 1:0
Гол: 1:0 Руслан Малиновский (87') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Хосе Луис Паломино, Берат Джимсити, Йоаким Мехле (Руслан Малиновский, 72'), Робин Гозенс, Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Маттео Пессина (Марио Пашалич, 46'), Луис Мурьель (Йосип Иличич, 68'), Дуван Сапата Ювентус: Войцех Щенсны, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Хуан Куадрадо, Уэстон Маккенни (Артур, 77'), Федерико Кьеза (Данило, 58'), Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Альваро Мората, Пауло Дибала (Деян Кулушевски, 68') Предупреждения: Леонардо Бонуччи (73'), Робин Гозенс (78'), Руслан Малиновский (79'), Берат Джимсити (82'), Хуан Куадрадо (90')
«Аталанта» после этой победы набрала 64 очка и опередила «Ювентус», поднявшись на третье место. «Ювентус», имея 62 очка, опустился на строчку ниже.
Футбол. Италия. Серия А
Болонья — Специя 4:1
Голы: 1:0 Риккардо Орсолини (пенальти) (12'), 2:0 Муса Бэрроу (18'), 2:1 Ардиан Исмайли (34'), 3:1 Маттиас Сванберг (54'), 4:1 Маттиас Сванберг (60') Болонья: Лукаш Скорупски, Адама Сумаоро, Данило, Лоренцо Де Сильвестри (Ибраима Мбайе, 81'), Митчелл Дейкс (Валентин Антов, 86'), Риккардо Орсолини (Andreas Skov Olsen, 66'), Роберто Сориано (Никола Сансоне, 81'), Йерди Схаутен, Маттиас Сванберг (Николас Домингес, 66'), Муса Бэрроу, Родриго Паласио Специя: Иван Проведель, Симоне Бастони (Riccardo Marchizza, 74'), Martin Erlic (Клаудио Терци, 74'), Ардиан Исмайли, Лука Виньяли, Matteo Ricci, Giulio Maggiore, Leo Sena (Gennaro Acampora, 65'), Эммануэль Гьяси (Роберто Пикколи, 83'), M'Bala Nzola, Даньеле Верде (Кевин Агудело, 65') Предупреждения: Симоне Бастони (36'), Адама Сумаоро (39')
В параллельном матче «Болонья» разгромила «Специю» со счетом 4:1.