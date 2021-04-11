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    МЮ взял реванш у «Тоттенхэма»

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: счет 1:3, обзор голов

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    В главном матче 31 тура АПЛ «Ман Юнайтед» взял реванш у «Тоттенхэма», победив на выезде 3:1.

    Эдинсон Кавани
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    Эдинсон Кавани

    Первыми забили гости, но гол Кавани отменили после VAR. На 40 минуте «Шпоры» вышли вперед — Лукас Моура прорвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, где был Сон Хын-Мин

    На 57 минуте Фред разыграл комбинацию с партнерами по команде и вывел Кавани один на один с вратарем, уругваец забить не смог, но мяч отскочил к бразильцу, который пробил в ворота уже лежавшего вратаря.

    Второй мяч забил Эдинсон Кавани. На правом фланге сыграла связка Бруну Фернандеша и Мэйсона Гринвуда. Второй сделал навес на 11-метровую отметку , а Кавани в падении точно пробил головой.

    Уже в добавленное время «Шпор» добил гол Гринвуда. Поль Погба перевел направо, откуда Гринвуд ворвался в штрафную и пробил Льорису в ближний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед 1:3
    Голы: 1:0 Сон Хын Мин (40'), 1:1 Фред (57'), 1:2 Эдинсон Кавани (79'), 1:3 Мэйсон Гринвуд (90') Тоттенхэм: Уго Льорис, Серхио Регилон, Джо Родон, Эрик Дайер, Серж Орье, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Джовани Ло Чельсо (Мусса Сиссоко, 61'), Лукас Моура (Гарет Бэйл, 82'), Тангай Н'Домбеле (Эрик Ламела, 78'), Гарри Кейн Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба, Маркус Рашфорд (Мэйсон Гринвуд, 72'), Фред, Бруну Фернандеш (Неманья Матич, 90'), Скотт МакТоминай, Эдинсон Кавани Предупреждения: Скотт МакТоминай (18'), Эдинсон Кавани (41'), Фред (49'), Люк Шоу (67'), Гарри Магуайр (70'), Мусса Сиссоко (90')

    «Юнайтед» набирает 63 очка и продолжает идти на второй позиции. «Тоттенхэм» идет на седьмом месте с 49 очками.

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