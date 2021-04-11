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    «Краснодар» проиграл «Арсеналу» в дебютном матче Гончаренко

    «Арсенал» Тула — «Краснодар»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Краснодар» потерпел поражение от тульского «Арсенала» в выездном матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 1:0.

    Три очка «оружейникам» принес Горан Чаушич, который на 62-й минуте забрал подбор у штрафной площади гостей, приняв мяч на грудь, и с лета классно пробил точно в угол ворот.

    Для Виктора Гончаренко этот матч стал дебютным на посту главного тренера «быков».

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Арсенал Тула — Краснодар 1:0
    Гол: 1:0 Горан Чаушич (62') Арсенал Тула: Егор Шамов, Тарас Бурлак, Максим Беляев, Гиа Григалава, Роберт Бауэр, Эванс Кангва (Кингз Кангва, 83'), Горан Чаушич, Владислав Пантелеев (Сергей Ткачёв, 56'), Георги Костадинов, Даниил Хлусевич, Evgeni Lutsenko Краснодар: Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Евгений Чернов, Кайо, Дмитрий Стоцкий (Игорь Смольников, 54'), Реми Кабелла, Юрий Газинский (Кристофер Ольссон, 78'), Вандерсон (Евгений Марков, 86'), Алексей Ионов (Магомед-Шапи Сулейманов, 78'), Тонни Триндаде Вильена, Маркус Берг (Ари, 78') Предупреждения: Маркус Берг (8'), Реми Кабелла (53'), Максим Беляев (58'), Тонни Триндаде Вильена (66'), Вандерсон (73')

    В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает десятое место (34 очка), а тульский «Арсенал» — 13-е (20 очков).

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