«Арсенал» Тула — «Краснодар»: счет матча 1:0, обзор гола

потерпел поражение от тульскогов выездном матче 25-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Туле, завершилась со счетом 1:0.

Три очка «оружейникам» принес Горан Чаушич, который на 62-й минуте забрал подбор у штрафной площади гостей, приняв мяч на грудь, и с лета классно пробил точно в угол ворот.

Для Виктора Гончаренко этот матч стал дебютным на посту главного тренера «быков».

Футбол. Россия. Премьер-лига Арсенал Тула — Краснодар 1:0 Гол: 1:0 Горан Чаушич (62') Арсенал Тула: Егор Шамов, Тарас Бурлак, Максим Беляев, Гиа Григалава, Роберт Бауэр, Эванс Кангва (Кингз Кангва, 83'), Горан Чаушич, Владислав Пантелеев (Сергей Ткачёв, 56'), Георги Костадинов, Даниил Хлусевич, Evgeni Lutsenko Краснодар: Матвей Сафонов, Александр Мартынович, Евгений Чернов, Кайо, Дмитрий Стоцкий (Игорь Смольников, 54'), Реми Кабелла, Юрий Газинский (Кристофер Ольссон, 78'), Вандерсон (Евгений Марков, 86'), Алексей Ионов (Магомед-Шапи Сулейманов, 78'), Тонни Триндаде Вильена, Маркус Берг (Ари, 78') Предупреждения: Маркус Берг (8'), Реми Кабелла (53'), Максим Беляев (58'), Тонни Триндаде Вильена (66'), Вандерсон (73')

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» занимает десятое место (34 очка), а тульский «Арсенал» — 13-е (20 очков).