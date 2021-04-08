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    «Манчестер Юнайтед» в Испании обыграл «Гранаду»

    «Гранада» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Гранадой» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Бруну Фернандеш
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    Бруну Фернандеш

    Встреча, которая прошла в Испании на «Лос-Карменес», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    «Красные дьяволы» вышли вперед на 31-й минуте, когда Виктор Линделеф сделал великолепную передачу со своей половины поля, Маркус Рашфорд принял мяч, а затем точно пробил по воротам.

    Окончательный результат на 90-й минуте установил Бруну Фернандеш, реализовав пенальти, который сам и заработал.

    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала
    Гранада — Манчестер Юнайтед 0:2
    Голы: 0:1 Маркус Рашфорд (31'), 0:2 Бруну Фернандеш (пенальти) (90') Гранада: Руи Силва, Карлос Нева (Димитри Фулкье, 75'), Виктор Диас, Хесус Вальехо, Домингуш Дуарте (Херман Санчес, 54'), Максим Гоналон (Ян Брис Этеки, 86'), Антонио Пуэртас, Анхель Монторо, Янхель Эррера, Кенеди (Дарвин Мачис, 75'), Роберто Сольдадо (Луис Суарес, 87') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу (Алекс Теллес, 46'), Аарон Ван-Биссака, Поль Погба (Неманья Матич, 74'), Маркус Рашфорд (Эдинсон Кавани, 65'), Бруну Фернандеш, Даниэль Джеймс, Скотт МакТоминай, Мэйсон Гринвуд (Донни ван де Бек, 85') Предупреждения: Поль Погба (8'), Скотт МакТоминай (40'), Люк Шоу (42'), Домингуш Дуарте (51'), Гарри Магуайр (72'), Неманья Матич (84'), Ян Брис Этеки (89')

    Ответная играя пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере 15 апреля.

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