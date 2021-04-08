Бильбао могут лишить права на проведение матчей Евро-2020

Бильбао может лишиться права на проведение поединков чемпионата Европы-2020, сообщает Goal.

Как передает источник, федерация футбола Испании сомневается в возможности соблюдения протоколов по противодействию коронавирусной инфекции в Стране Басков.

Требование о вакцинации 60% населения в Бильбао до 14 июня не получится выполнить, поэтому игры должны будут проходить при пустых стадионах.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы — 2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.