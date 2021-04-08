Динамо З — Вильярреал. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (08.04.2021)

В 22:00 в 1/4 финала Лиги Европы начнётся матч

Составы команд:

«Динамо З»: Доминик Ливакович, Rasmus Lauritsen, Стефан Ристовски, Кевин Теофиль-Катерин, Йошко Гвардиол, Ариян Адеми, Ловро Майер, Лука Иванушец, Кристиян Якич, Мислав Оршич, Ияйи Белив Атимвен.

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хуан Фойт, Альфонсо Педраса, Даниэль Парехо, Ману Тригерос, Этьен Капу, Херар Морено, Карлос Бакка, Самуэль Чуквезе.

Календарь и таблица Лиги Европы

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Динамо З» — «Вильярреал». Коэффициент ставки — 3.45.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. Матч между командами «Динамо З» и «Вильярреал» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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