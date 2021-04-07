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    Левников рассудит «Локомотив» и «Спартак»

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 25-го тура российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

    Кирилл Левников
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    Кирилл Левников

    Встречи пройдут с 10 по 12 апреля.

    «Химки» — «Тамбов»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Рашид Абусуев; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Николай Волошин; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Геннадий Куличенков.

    «Уфа» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Гончар.

    «Ростов» — «Рубин»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Кирилл Большаков; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Андрей Бутенко.

    «Арсенал» — «Краснодар»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Илья Елеференко; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Артем Любимов; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Эдуард Малый.

    «Динамо» — «Урал»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Владимир Миневич; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Евгений Кукуляк; AVAR — Николай Богач; инспектор — Юрий Баскаков.

    «Сочи» — «Зенит»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья — Артур Федоров; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Гаряфий Жафяров.

    «Локомотив» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Роман Усачев, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Сергей Зуев.

    ЦСКА — «Ротор»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Лапочкин.

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