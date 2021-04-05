Гвардиола заявил, что УЕФА и ФИФА убивают футболистов

Главный тренервысказался о перегруженности календаря сезона-2020/2021.

«Футболисты — люди, а не машины. Я знаю игроков, которые расстраиваются, когда не играют в каждом матче, но это невозможно. Конечно, они могут играть, но им необходим отдых.

УЕФА и ФИФА убивают футболистов, потому что календарь игр слишком перегружен. У нас не было ни одной свободной недели с тех пор, как стартовал сезон.

Нет игрока, который мог бы выдержать такой график не только физически, но и морально — это невозможно. Если я провожу ротацию и побеждаю, значит, я гений. Если мы проигрываем, то меня спрашивают, зачем я это сделал», — цитирует специалиста Goal.