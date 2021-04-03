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    «Торпедо» с минимальным счетом одолело «Иртыш»

    «Торпедо» — «Иртыш»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Торпедо» нанесло поражение «Иртышу» в домашнем матче 34-го тура первенства ФНЛ.

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    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:0.

    Победный гол на 56-й минуте забил Амур Калмыков.

    На 69-й минуте гости остались в меньшинстве из-за удаления Александра Кербса.

    У хозяев два пенальти не реализовали Калмыков и Равиль Нетфуллин на 70-й и 78-й минутах.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Торпедо — Иртыш Омск 1:0
    Гол: 1:0 Амур Калмыков (56') Торпедо: Виталий Ботнарь, Руслан Магаль, Данила Козлов, Артём Самсонов, Андрей Евдокимов, Александр Рязанцев, Игорь Лебеденко (Андрей Кравчук, 46'), Константин Кертанов (Жига Шкофлек, 46'), Филипп Дворецков (Александр Орехов, 76'), Равиль Нетфуллин, Амур Калмыков (Konstantin Korzh, 83') Иртыш Омск: Владислав Полетаев, Кирилл Морозов, Denis Magadiev, Павел Шакуро, Igor Kireev, Сергей Подоксёнов, Антон Кротов (Илья Стефанович, 65'), Александр Кербс, Артур Шлеермахер (Тимур Пухов, 79'), Олег Тарабанов (Ivan Korshunov, 65'), Vladimir Sychevoi Предупреждения: Александр Кербс (63'), Александр Кербс (70')

    В турнирной таблице ФНЛ «Торпедо» занимает четвертое место (60 очков), а «Иртыш» — 18-е (34 очка).

    Другие результаты:

    «Шинник» — «Динамо» Брянск — 0:1
    «Волгарь» — «Алания» — 1:0
    «Факел» — «Нефтехимик» — 1:1
    «Чайка» — «Спартак-2» — 0:2

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