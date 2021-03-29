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    Широков: Россия сама проиграла матч Франции

    Футбол Евро-2021 U21 Сборная Франции Футбол Франции Сборная России Футбол России
    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал поражение сборной России U21 в матче с Францией (0:2) на молодежном Евро-2021.

    Роман Широков
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    Роман Широков

    «Я бы не сказал, что все плохо. Россия сама проиграла этот матч. Французы вообще посторонние, с игры ничего создать нам не могли. Мы, может, тоже провели далеко не лучший матч, играли как-то нервозно. Реализовали бы первый момент — выиграли бы матч.

    А так было много простых ошибок, в первом пенальти был неаккуратный отбор, потом сразу второй… Понятно, что мяч в руку случайно попал, Маслов не хотел играть рукой.

    А дальше были полумоменты, но до конца довести не смогли. Ничья была бы логичным итогом, французы — совсем плохие, ничего не могут. А мы такой команде, к сожалению, проиграли. Может, индивидуально они где-то сильнее, но по игре мы им точно не должны были проигрывать.

    Понятно, что датчане просто так не сдадутся. Но если они такие же, как французы, то я не думаю, что обыграть их — неразрешимая задача. Надо просто выходить поувереннее», — цитирует Широкова «Чемпионат».

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