Новый наставник «Ротора» не может работать главным тренером

Новый наставник волгоградскогоне может работать главным тренером.

Об этом «Чемпионату» сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

«У Батуренко отсутствует лицензия PRO», — сказал один из источников. Второй источник подтвердил эту информацию, добавив, что инициатором назначения Батуренко является агент Мамука Джугели, чью деятельность связывают с «Ротором».

Специалист без лицензии Pro не имеет права официально занимать пост главного тренера команды. Он может входить в штаб или руководить тренировочным процессом команды, но главным тренером быть не может.

Сейчас волгоградский клуб занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков после 23 туров чемпионата.