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    Новый наставник «Ротора» не может работать главным тренером

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    Новый наставник волгоградского «Ротора» Юрий Бутенко не может работать главным тренером.

    Юрий Бутенко
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    Юрий Бутенко

    Об этом «Чемпионату» сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

    «У Батуренко отсутствует лицензия PRO», — сказал один из источников. Второй источник подтвердил эту информацию, добавив, что инициатором назначения Батуренко является агент Мамука Джугели, чью деятельность связывают с «Ротором».

    Специалист без лицензии Pro не имеет права официально занимать пост главного тренера команды. Он может входить в штаб или руководить тренировочным процессом команды, но главным тренером быть не может.

    Сейчас волгоградский клуб занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков после 23 туров чемпионата.

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