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    Де Брейне выйдет в старте «Ман Сити» против «Боруссии»

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    Стали известны составы «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссии» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Кевин де Брейне
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    Кевин де Брейне

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Рубен Диаш, Канселу, Родри, Гюндоган, Де Брейне, Бернарду Силва, Махрез, Фоуден.

    Запасные: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлинг, Жезус, Агуэро, Зинченко, Ляпорт, Ферран Торрес, Менди, Фернандинью, Эрик Гарсия.

    «Боруссия» М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Нойхаус, Хофманн, Закария, Штиндль, Эмболо, Тюрам.

    Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Крамер, Херрманн, Вольф, Плеа, Бейер, Траоре, Вендт, Лазаро, Янчке.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Сити». Коэффициент на его победу — 1.35, на успех «Боруссии» — 13.00, на ничью — 7.24. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут. Первый матч завершился победой «Ман Сити» со счетом 2:0.

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