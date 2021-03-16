Де Брейне выйдет в старте «Ман Сити» против «Боруссии»

Стали известны составыи менхенгладбахскойна ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Рубен Диаш, Канселу, Родри, Гюндоган, Де Брейне, Бернарду Силва, Махрез, Фоуден.

Запасные: Стеффен, Карсон, Аке, Стерлинг, Жезус, Агуэро, Зинченко, Ляпорт, Ферран Торрес, Менди, Фернандинью, Эрик Гарсия.

«Боруссия» М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Нойхаус, Хофманн, Закария, Штиндль, Эмболо, Тюрам.

Запасные: Зиппель, Грюн, Ланг, Крамер, Херрманн, Вольф, Плеа, Бейер, Траоре, Вендт, Лазаро, Янчке.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Манчестер Сити». Коэффициент на его победу — 1.35, на успех «Боруссии» — 13.00, на ничью — 7.24. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

Следить за ходом матча можно тут. Первый матч завершился победой «Ман Сити» со счетом 2:0.