«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 марта, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Сити» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в нынешнем сезоне стремится вернуть себе чемпионскую корону в АПЛ. И все к этому как раз и идет: команда Хосепа Гвардиолы уверенно лидирует.

Вот и в предыдущем туре манкунианцы добыли выездную викторию над «Фулхэмом» (0:3). Теперь можно дышать относительно спокойно: отрыв от конкурентов слишком большой.

А вот в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» пока и близко не подошел к трофею. Правда, в первом матче команда Гвардиолы была сильнее — 0:2.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Разумеется, англичане не собираются играть на ничью. Линии атаки манкунианцев выглядит уж очень грозно, и даже при ротации англичане способны, как минимум, повторить результат первой встречи.

«Боруссия» Менхенгладбах

Поражение в первой встрече сделало ответную встречу для «жеребят» почти формальностью. Почти, ибо математические шансы у немцев сохраняются, но лежат, скорее, в области кибернетики.

По всей видимости, «Боруссия» М уже спокойно может сосредотачивать свои силы на Бундеслиге, где дела также обстоят не лучшим образом. Лишь 10 место на текущий момент — однозначный провал.

В минувшем туре гладбахцы вновь разочаровали. На выезде команда уступила «Аугсбургу» (3:1), причем в первом тайме Ларс Штиндль не реализовал пенальти.

Более того, это поражение стало шестым (!) кряду для команды во всех турнирах. Тенденция, мягко говоря, не самая радующая глаз.

Прогноз на «Манчестер Сити» — «Боруссия» М

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.23, на ничью за 6.50, а на «Боруссию» М — за 14.50

Даже после победы в первой встрече манкунианцы явно будут активны в атаке.

«Боруссия» М проводит жуткий отрезок, и, вероятнее всего, вновь потерпит болезненное поражение.

Команда Гвардиолы будет активно атаковать на протяжении всей встречи, и наверняка сможет отличиться в каждом из таймов. Наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.81