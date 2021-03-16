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    Команда Гвардиолы забьет в обоих таймах

    «Манчестер Сити» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.81) на голы в Лиге чемпионов по футболу 16 марта 2021 года

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    Эмерик Ляпорт
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 марта, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Сити» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 16 Марта 2021 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 23:00 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 12.50
  • Ставка!
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне стремится вернуть себе чемпионскую корону в АПЛ. И все к этому как раз и идет: команда Хосепа Гвардиолы уверенно лидирует.

    Вот и в предыдущем туре манкунианцы добыли выездную викторию над «Фулхэмом» (0:3). Теперь можно дышать относительно спокойно: отрыв от конкурентов слишком большой.

    А вот в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» пока и близко не подошел к трофею. Правда, в первом матче команда Гвардиолы была сильнее — 0:2.

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    Разумеется, англичане не собираются играть на ничью. Линии атаки манкунианцев выглядит уж очень грозно, и даже при ротации англичане способны, как минимум, повторить результат первой встречи.

    «Боруссия» Менхенгладбах

    Поражение в первой встрече сделало ответную встречу для «жеребят» почти формальностью. Почти, ибо математические шансы у немцев сохраняются, но лежат, скорее, в области кибернетики.

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    • По всей видимости, «Боруссия» М уже спокойно может сосредотачивать свои силы на Бундеслиге, где дела также обстоят не лучшим образом. Лишь 10 место на текущий момент — однозначный провал.

    В минувшем туре гладбахцы вновь разочаровали. На выезде команда уступила «Аугсбургу» (3:1), причем в первом тайме Ларс Штиндль не реализовал пенальти.

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    • Более того, это поражение стало шестым (!) кряду для команды во всех турнирах. Тенденция, мягко говоря, не самая радующая глаз.

    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Боруссия» М

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.23, на ничью за 6.50, а на «Боруссию» М — за 14.50

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    Даже после победы в первой встрече манкунианцы явно будут активны в атаке.

    «Боруссия» М проводит жуткий отрезок, и, вероятнее всего, вновь потерпит болезненное поражение.

    Команда Гвардиолы будет активно атаковать на протяжении всей встречи, и наверняка сможет отличиться в каждом из таймов. Наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.81

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