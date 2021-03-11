Тоттенхэм — Динамо З. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (11.03.2021)

В 23:00 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч

Составы команд:

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Серж Орье, Бен Дэвис, Сон Хын Мин, Эрик Ламела, Мусса Сиссоко, Деле Алли, Тангай Н'Домбеле, Гарри Кейн.

«Динамо З»: Доминик Ливакович, Rasmus Lauritsen, Стефан Ристовски, Марин Леовац, Кевин Теофиль-Катерин, Ариян Адеми, Ловро Майер, Лука Иванушец, Кристиян Якич, Бруно Петкович, Мислав Оршич.

Календарь и таблица Лиги Европы

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Динамо З». Коэффициент ставки — 1.82.

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 4:0. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей .

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