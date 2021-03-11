В четверг, 11 марта, «Тоттенхэм» на своем поле примет загребское «Динамо» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, начнется в 23:00 по московскому времени. «Тоттенхэм» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

Команда вышла в плей-офф ЛЕ с 1-го места в группе J, с 13 очками превзойдя бельгийский «Антверпен» (12), австрийский ЛАСК (10) и болгарский «Лудогорец» (0).

На предыдущей стадии лондонцы без проблем разобрались с «Вольфсбергом», обыграв австрийцев в обоих матчах с общим счетом 8:1.

В последних матчах АПЛ «Шпоры» на выезде одолели «Фулхэм» (1:0) и дома разгромили «Кристал Пэлас» (4:1).

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После 27 туров АПЛ «Тоттенхэм» с 45 очками идет на 7-м месте. Разница мячей 46-28, Харри Кейн забил 16 голов, еще 13 у Сон Хын Мина.

«Динамо» Загреб

Хорватский клуб выиграл свою группу ЛЕ (14 очков, 4 победы и 2 ничьи), в которой одолел «Вольфсберг» (10 очков, голландский «Фейенорд» (5) и московский ЦСКА (3).

В 1/16 финала «Динамо» разобралось с «Краснодаром», выглядя предпочтительнее по игре и победив на выезде со счетом 3:2 и добившись минимальной победы дома — 1:0.

В последних матчах чемпионата Хорватии загребский клуб на своем поле победил сначала «Славен» (3:0), а потом одолел «Риеку» (2:0).

После 23 туров чемпионата Хорватии «Динамо» с 54 очками лидирует, на 2 балла обгоняя «Осиек». Разница мячей 57-22, 13 голов забил Марио Гавранович, еще 12 — Мислав Оршич.

«Тоттенхэм» — «Динамо» Загреб. Прогноз и ставки

На победу «Тоттенхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.41, на ничью в основное время — 5.00, а на победу «Динамо Загреб» — 7.20.

На проход «Тоттенхэма» в 1/4 финала дают коэффициент 1.20, за успех «Динамо» — 4.60. Напомним, что на стадии 1/8 финала команды проводят два матча. Ответная встреча пройдёт 18 марта.

Несмотря на то, что «Динамо» набрало неплохой ход, лондонский клуб превосходит его классом. Прогнозируем, что «Тоттенхэм» не проиграет на своем поле.

Матч может быть результативным. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.80.