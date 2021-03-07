«Уэска» — «Сельта»: счет 3:4, обзор голов

В поединке 26 тура Примерывырвала победу усо счетом 4:3.

В составе победителей голами отметились Санти Мина, Нолито, Уго Мальо и Франсиско Бельтран. У хозяев забивали Рафаэль Мир, Давид Феррейро и Димитриос Сиовас.

Футбол. Испания. Примера Уэска — Сельта 3:4 Голы: 0:1 Сантьяго Мина (5'), 1:1 Димитриос Сиовас (14'), 2:1 Рафаэль Мир Висенте (16'), 2:2 Нолито (37'), 2:3 Уго Мальо (52'), 3:3 Давид Феррейро (74'), 3:4 Франсиско Пейнадо (76') Уэска: Альваро Фернандес, Пабло Инсуа (Серхио Гомес, 81'), Хорхе Пулидо, Димитриос Сиовас, Пабло Маффео, Давид Феррейро, Хавьер Галан (Синдзи Окадзаки, 89'), Микель Рико (Идрисса Думбия, 81'), Хайме Сеоане (Хуан Карлос, 89'), Рафаэль Мир Висенте, Даниэль Эскрих (Хави Онтиверос, 77') Сельта: Рубен Бланко (Иван Вильяр, 45'), Уго Мальо, Джозеф Айду, Аарон Кариколь, Джейсон Мурильо, Денис Суарес, Франсиско Пейнадо, Нолито (Факундо Феррейра, 79'), Брайс Мендес (Нестор Араухо, 74'), Яго Аспас, Сантьяго Мина (Аугусто Солари, 79') Предупреждения: Уго Мальо (57'), Факундо Феррейра (88')

«Сельта» набрала 33 очка после этой победы и занимает 8 место. «Уэска» находится на дне таблицы с 20 очками.