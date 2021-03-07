ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Левандовски оформил хет-трик«Бавария» и Левандовски проявили чемпионскую реакцию
  • 18:56
    • «Ливерпуль» потерпел шестое домашнее поражение подряд
  • 18:17
    • Мозес и Промес в старте на матч с «Краснодаром»
  • 18:16
    • Клебо выиграл лыжный марафон на ЧМ, но был дисквалифицирован за столкновение с Большуновым
  • 19:02
    • «Ман Сити» и «Ман Юнайтед» назвали стартовые составы на дерби 27 тура АПЛ
  • 18:59
    • «Милан» обыграл «Верону», «Фиорентина» спаслась в матче с «Пармой»
    Все новости спорта

    «Сельта» в результативном матче обыграла «Уэску»

    «Уэска» — «Сельта»: счет 3:4, обзор голов

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Сельта Уэска Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В поединке 26 тура Примеры «Сельта» вырвала победу у «Уэски» со счетом 4:3.

    Нолито
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нолито

    В составе победителей голами отметились Санти Мина, Нолито, Уго Мальо и Франсиско Бельтран. У хозяев забивали Рафаэль Мир, Давид Феррейро и Димитриос Сиовас.

    Футбол. Испания. Примера
    Уэска — Сельта 3:4
    Голы: 0:1 Сантьяго Мина (5'), 1:1 Димитриос Сиовас (14'), 2:1 Рафаэль Мир Висенте (16'), 2:2 Нолито (37'), 2:3 Уго Мальо (52'), 3:3 Давид Феррейро (74'), 3:4 Франсиско Пейнадо (76') Уэска: Альваро Фернандес, Пабло Инсуа (Серхио Гомес, 81'), Хорхе Пулидо, Димитриос Сиовас, Пабло Маффео, Давид Феррейро, Хавьер Галан (Синдзи Окадзаки, 89'), Микель Рико (Идрисса Думбия, 81'), Хайме Сеоане (Хуан Карлос, 89'), Рафаэль Мир Висенте, Даниэль Эскрих (Хави Онтиверос, 77') Сельта: Рубен Бланко (Иван Вильяр, 45'), Уго Мальо, Джозеф Айду, Аарон Кариколь, Джейсон Мурильо, Денис Суарес, Франсиско Пейнадо, Нолито (Факундо Феррейра, 79'), Брайс Мендес (Нестор Араухо, 74'), Яго Аспас, Сантьяго Мина (Аугусто Солари, 79') Предупреждения: Уго Мальо (57'), Факундо Феррейра (88')

    «Сельта» набрала 33 очка после этой победы и занимает 8 место. «Уэска» находится на дне таблицы с 20 очками.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Укротят ли «быков» красно-белые матадоры?
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Будут ли голы в дерби Манчестера?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сохранит ли «Наполи» свои ворота на замке?
  • «Наполи» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.73
  • Экспресс дня 7 марта
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Наполи — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Анахайм — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ницца — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры