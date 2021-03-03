«Ювентус» — «Специя»: счет матча 3:0, обзор голов

Туринскийодержал домашнюю победу над(3:0) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Счет в матче был открыт на 62-й минуте. После длинной передачи из глубины поля Бернардески навесил с левого фланга от лицевой линии во вратарскую гостей, где Мората сыграл на опережение и ударом в касание отправил мяч в цель.

На 71-й минуте Бернардески прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал в центр на Кьезу. С первым ударом Федерико справился голкипер, но форвард тут же в падении нанес второй удар и был уже точен.

На 89-й минуте в ходе быстрой атаки «Ювентуса» Бентанкур передачей низом у чужой штрафной вывел Роналду один на один и тот прицельно пробил в угол ворот.

В компенсированное время «Специя» получила право на пенальти за фол Демирала в штрафной. Галабинов пробил с точки в правый от себя угол ворот и Щенсны в прыжке среагировал, отразив удар.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Специя 3:0 Голы: 1:0 Альваро Мората (62'), 2:0 Федерико Кьеза (71'), 3:0 Криштиану Роналду (89') Ювентус: Войцех Щенсны, Алекс Сандро, Данило, Мерих Демирал, Джанлука Фработта (Федерико Бернардески, 61'), Уэстон Маккенни (Альваро Мората, 61'), Федерико Кьеза (Аарон Рэмси, 72'), Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Криштиану Роналду, Деян Кулушевски (Алессандро ди Пардо, 88') Специя: Иван Проведель, Riccardo Marchizza (Симоне Бастони, 86'), Клаудио Терци, Martin Erlic, Лука Виньяли, Науэль Эстевес, Giulio Maggiore (Gennaro Acampora, 72'), Leo Sena (Люсьен Агум, 86'), Эммануэль Гьяси, Диего Фариас (Даньеле Верде, 73'), M'Bala Nzola (Andrey Galabinov, 72') Предупреждение: Джанлука Фработта (10')

«Ювентус» находится на третьем месте в таблице Серии А, отставая на семь очков от лидирующего в чемпионате «Интера». «Специя» находится на 16-й позиции.