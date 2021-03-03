ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорТактический провал Зидана. Без Бензема нет блеска в атаке
  • 00:42
    • «Ювентус» разгромил «Специю» в Турине
  • 23:05
    • Матч «Лацио» — «Торино» отменен из-за неявки туринцев на игру
  • 22:29
    • «Химки» переиграли «Реал» в Евролиге
  • 22:08
    • Шайба Яшкина принесла «Динамо» победу над «Северсталью»
  • 21:57
    • СКА победил минское «Динамо» и повел в серии
    Все новости спорта

    «Ювентус» разгромил «Специю» в Турине

    «Ювентус» — «Специя»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Специя Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Специей» (3:0) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 62-й минуте. После длинной передачи из глубины поля Бернардески навесил с левого фланга от лицевой линии во вратарскую гостей, где Мората сыграл на опережение и ударом в касание отправил мяч в цель.

    На 71-й минуте Бернардески прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал в центр на Кьезу. С первым ударом Федерико справился голкипер, но форвард тут же в падении нанес второй удар и был уже точен.

    На 89-й минуте в ходе быстрой атаки «Ювентуса» Бентанкур передачей низом у чужой штрафной вывел Роналду один на один и тот прицельно пробил в угол ворот.

    В компенсированное время «Специя» получила право на пенальти за фол Демирала в штрафной. Галабинов пробил с точки в правый от себя угол ворот и Щенсны в прыжке среагировал, отразив удар.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Специя 3:0
    Голы: 1:0 Альваро Мората (62'), 2:0 Федерико Кьеза (71'), 3:0 Криштиану Роналду (89') Ювентус: Войцех Щенсны, Алекс Сандро, Данило, Мерих Демирал, Джанлука Фработта (Федерико Бернардески, 61'), Уэстон Маккенни (Альваро Мората, 61'), Федерико Кьеза (Аарон Рэмси, 72'), Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Криштиану Роналду, Деян Кулушевски (Алессандро ди Пардо, 88') Специя: Иван Проведель, Riccardo Marchizza (Симоне Бастони, 86'), Клаудио Терци, Martin Erlic, Лука Виньяли, Науэль Эстевес, Giulio Maggiore (Gennaro Acampora, 72'), Leo Sena (Люсьен Агум, 86'), Эммануэль Гьяси, Диего Фариас (Даньеле Верде, 73'), M'Bala Nzola (Andrey Galabinov, 72') Предупреждение: Джанлука Фработта (10')

    «Ювентус» находится на третьем месте в таблице Серии А, отставая на семь очков от лидирующего в чемпионате «Интера». «Специя» находится на 16-й позиции.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли оборона «Севильи» на «Камп Ноу»?
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • ПСЖ продлит черную полосу «Бордо»
  • «Бордо» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • ЦСКА обыграет «Спартак» крупно в первой плей-офф встрече?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бордо — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аталанта — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Филадельфия — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Монпелье — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры