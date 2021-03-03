«Ювентус» — «Специя»: счет матча 3:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 62-й минуте. После длинной передачи из глубины поля Бернардески навесил с левого фланга от лицевой линии во вратарскую гостей, где Мората сыграл на опережение и ударом в касание отправил мяч в цель.
На 71-й минуте Бернардески прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и отпасовал в центр на Кьезу. С первым ударом Федерико справился голкипер, но форвард тут же в падении нанес второй удар и был уже точен.
На 89-й минуте в ходе быстрой атаки «Ювентуса» Бентанкур передачей низом у чужой штрафной вывел Роналду один на один и тот прицельно пробил в угол ворот.
В компенсированное время «Специя» получила право на пенальти за фол Демирала в штрафной. Галабинов пробил с точки в правый от себя угол ворот и Щенсны в прыжке среагировал, отразив удар.
«Ювентус» находится на третьем месте в таблице Серии А, отставая на семь очков от лидирующего в чемпионате «Интера». «Специя» находится на 16-й позиции.