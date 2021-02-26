Хацкевич: Качество игры «Ротора», мягко говоря, неудовлетворительное

Главный тренер «Ротора»прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ с(3:1).

«Тяжело выходить со сборов, наверное, с составом где-то не угадали. В перерыве сделали замены, которые оказались ключевыми.

Кипиани очень здорово вошел в игру, отдал голевую передачу и сам завершил после стандарта. Когда второй гол забивали, активно сыграли на чужой половине поля, прессинговали.

Но качество игры, мягко говоря, неудовлетворительное», — сказал Хацкевич в прямом эфире «Матч премьер».

После 20 туров чемпионата России «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В следующем туре команда сыграет с «Химками». встреча состоится 6 марта.