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    Хацкевич: Качество игры «Ротора», мягко говоря, неудовлетворительное

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    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал результат матча 20-го тура РПЛ с «Тамбовом» (3:1).

    Александр Хацкевич
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    Александр Хацкевич

    «Тяжело выходить со сборов, наверное, с составом где-то не угадали. В перерыве сделали замены, которые оказались ключевыми.

    Кипиани очень здорово вошел в игру, отдал голевую передачу и сам завершил после стандарта. Когда второй гол забивали, активно сыграли на чужой половине поля, прессинговали.

    Но качество игры, мягко говоря, неудовлетворительное», — сказал Хацкевич в прямом эфире «Матч премьер».

    После 20 туров чемпионата России «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В следующем туре команда сыграет с «Химками». встреча состоится 6 марта.

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