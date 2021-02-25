Гвардиола не считает «Ман Сити» фаворитом ЛЧ

Главный тренервысказался о победе своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над менхегладбахской(2:0).

«В целом, мы хорошо отыграли: контролировали игру и только в концовке дали шанс сопернику. К сожалению, нелучшей была реализация моментов, особенно — при выходах один на один с вратарем. Это нужно улучшать.

Бернарду Силва? Атакующие полузащитники нам и нужны для того, чтобы атаковать ворота. Он все сделал. Иногда ему приходилось рисковать на некоторых позициях, но он очень умен. Находясь сейчас в хорошей физической форме, он вносит весомый вклад в игру.

Когда вижу такую "Баварию", как во вчерашнем матче с "Лацио" (4:1), то не думаю, что именно мы фавориты турнира. Большая проблема — восстановительный процесс игроков и их вывод на пик формы. Если же кому-то хочется называть нас фаворитами, то ничего страшного — примем», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Ответный матч пройдет 16 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере.