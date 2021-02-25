ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирилл Капризов (слева) сделал две результативные передачи в матче с «Колорадо»НХЛ. «Миннесота» разгромила «Колорадо», Капризов набрал два очка, «Даллас» обыграл «Флориду» благодаря шатауту Худобина
  • 11:51
    • Большунов получил испытательный срок и штраф за инцидент с Мяки
  • 08:59
    • «Юта» выиграла у «Лейкерс», «Бостон» уступил «Атланте»
  • 00:53
    • «Аталанта» в меньшинстве проиграла «Реалу»
  • 00:50
    • «Манчестер Сити» в Будапеште обыграл менхенгладбахскую «Боруссию»
  • 00:31
    • Капитан «Ливерпуля» рискует пропустить остаток сезона
    Все новости спорта

    Гвардиола не считает «Ман Сити» фаворитом ЛЧ

    Футбол Лига чемпионов Манчестер Сити Футбол Германии Боруссия М Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над менхегладбахской «Боруссией» (2:0).

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «В целом, мы хорошо отыграли: контролировали игру и только в концовке дали шанс сопернику. К сожалению, нелучшей была реализация моментов, особенно — при выходах один на один с вратарем. Это нужно улучшать.

    Бернарду Силва? Атакующие полузащитники нам и нужны для того, чтобы атаковать ворота. Он все сделал. Иногда ему приходилось рисковать на некоторых позициях, но он очень умен. Находясь сейчас в хорошей физической форме, он вносит весомый вклад в игру.

    Когда вижу такую "Баварию", как во вчерашнем матче с "Лацио" (4:1), то не думаю, что именно мы фавориты турнира. Большая проблема — восстановительный процесс игроков и их вывод на пик формы. Если же кому-то хочется называть нас фаворитами, то ничего страшного — примем», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

    Ответный матч пройдет 16 марта на стадионе «Этихад» в Манчестере.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устроят ли команды еще одну голевую перестрелку?
  • «Динамо Загреб» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • «Брюгге» с динамовцами оставят голы на второй тайм?
  • «Брюгге» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
  • Отыграет ли «Наполи» результат первого матча?
  • «Наполи» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.95
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Брюгге — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Наполи — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.70
  • Прогноз на матч Милан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Тамбов — Ротор
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Баффало — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Боавишта
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры