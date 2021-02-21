Мусаев: Нет ничего общего в поражениях от загребского «Динамо» и «Сочи»

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал поражение от(1:2) в 1/8 финала Кубка России.

«Тяжелый матч, в первом тайме было много борьбы, все решали маленькие эпизоды. Мы недостаточно хорошо действовали на подборе, надо было играть более вертикально.

Во втором тайме за ошибки соперник наказал. В концовке тайма ребята бились, старались, отдали все силы.

Но в итоге мы не выполнили задачу. Мы хотели пройти в Кубке максимально дальше, но нам не удалось это сделать.

Думаю, с "Сочи" всем тяжело — 5 защитников, хорошая "физика", прессинг, быстрый переход в атаку. Всем тяжело с этой командой.

Почему после "Динамо" в запасе остались именно Кабелла, Кайо и Вильена? Потому что у нас есть несколько очень близких по уровню футболистов, решили сделать небольшую ротацию, выпустить более свежих игроков. Плюс смотрели по ошибкам в прошлых матчах.

Конечно, были альтернативные варианты расположения Вандерсона, Классона и Ионова. Можно было тройку развернуть в любом сочетании.

Решили, что Классон хорошо действует на сжатом пространстве, и в середине у нас должно быть преимущество в одного футболиста, его задача была получать мячи между линиями.

Одна из проблем, особенно первого тайма, — мы не играли вертикально, больше передач было поперек и назад.

А Классон для этого и вышел, чтобы там получать мячи. К сожалению, это не сработало в той мере, в которой планировалось.

Нет ничего общего в поражениях от "Динамо" Загреб и "Сочи", 2 разных матча. Есть какие-то моменты, где мы не дорабатываем, но отношение команды к тем вещам, которые нас не устроили с Загребом, было гораздо лучше.

Выход один — только работать, не опускать руки, верить в себя и биться в каждом матче», — приводит слова Мусаева «Спорт-Экспресс».