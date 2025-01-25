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    «Фрайбург» дома уступил «Баварии»

    «Фрайбург» — «Бавария»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В 19-м туре немецкой Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле потерпел поражение от «Баварии» со счетом 1:2.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    На 15-й Гарри Кейн с передачи Эрика Дайера открыл счет.

    На 54-й минуте «Бавария» увеличила свое преимущество после точного удара Ким Мин Джэ, ему ассистировал Йозуа Киммих.

    «Фрайбург» смог лишь сократить отставание на 68-й минуте после гола Матиаса Гинтера.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Фрайбург — Бавария 1:2
    Голы: 0:1 Гарри Кейн (15'), 0:2 Ким Мин Джэ (54'), 1:2 Маттиас Гинтер (68') Фрайбург: Ноа Атуболу, Лукас Кюблер, Филипп Линхарт, Жорди Макенго (Михаэль Грегорич, 85'), Максимилиан Эггештайн (Johan Manzambi, 77'), Николас Хефлер, Рицу Доан, Мерлин Рёль, Эрен Динкчи (Винченцо Грифо, 77'), Лукас Хёлер (Junior Adamu, 75'), Maximilian Rosenfelder (Маттиас Гинтер, 46') Бавария: Мануэль Нойер, Рафаэл Геррейру (Жоау Палинья, 83'), Ким Мин Джэ, Эрик Дайер, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала (Томас Мюллер, 83'), Лерой Зане (Майкл Олисе, 63'), Леон Горецка (Йосип Штанишич, 40'), Александар Павлович, Гарри Кейн, Серж Гнабри (Кингсли Коман, 63') Предупреждения: Лукас Кюблер (52'), Ноа Атуболу (54'), Гарри Кейн (63'), Рицу Доан (76'), Винченцо Грифо (90 + 2'), Julian Schuster (90 + 2'), Томас Мюллер (90 + 3')

    «Бавария» продолжает лидировать в чемпионате Германии с 48 очками. «Фрайбург» идет девятым с 27 очками.

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