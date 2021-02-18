ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий ГазинскийЛЕ. «Краснодар» проиграл загребскому «Динамо», «МЮ» разгромил «Сосьедад»
  • 22:48
    • «Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо» в Лиге Европы
  • 22:48
    • Гол и пас Бейла помогли «Тотенхэму» обыграть «Вольфсберг» в Лиге Европы
  • 23:33
    • «Тамбов» может сняться с чемпионата 19 февраля
  • 23:00
    • Дубль Захави не спас ПСВ от поражения в матче с «Олимпиакосом»
  • 22:55
    • «Лестер» не справился со «Славией»
    Все новости спорта

    «Милан» упустил победный счет в матче с «Црвеной Звездой»

    «Црвена Звезда» — «Милан»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Лига Европы Црвена Звезда Милан Футбол Италии Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    «Милан» сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Белграде, завершилась со счетом 2:2.

    «Россонери» вышли вперед на 42-й минуте благодаря автоголу Радована Панкова, который срезал мяч в свои ворота после неудачной попытки прервать прострел.

    «Црвена Звезда» отыгралась на 52-й минуте, когда пенальти реализовал Гелор Канга.

    Спустя девять минут с пенальти забил уже Тео Эрнандес и вернул «Милану» минимальный перевес.

    На 77-й минуте белградцы остались в меньшинстве из-за удаления Милана Родича. Несмотря на это, на последних секундах хозяева восстановили паритет — Милан Павков выиграл воздух после подачи от угла поля и точно пробил головой в верхний угол.

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    Црвена Звезда — Милан 2:2
    Голы: 0:1 Радован Панков (автогол) (42'), 1:1 Guelor Kanga (пенальти) (52'), 1:2 Тео Эрнандес (пенальти) (61'), 2:2 Милан Павков (90') Црвена Звезда: Милан Борян, Милош Дегенек, Радован Панков, Неманья Милунович, Мирко Иванич (Axel Bakayoko, 80'), Guelor Kanga, Негош Петрович (Sekou Junior Sanogo, 81'), Milan Rodic, El Fardou Ben Nabouhane (Филиппо Фалько, 61'), Марко Гобелич (Milan Gajic, 74'), Диего Фальчинелли (Милан Павков, 81') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес (Диогу Далот, 77'), Pierre Kalulu, Фикайо Томори, Исмаэль Беннасер (Сандро Тонали, 39'), Суалихо Мейте, Раде Крунич, Самуэль Кастильехо, Марио Манджукич (Хакан Чалханоглу, 82'), Анте Ребич (Рафаэл Леау, 46') Предупреждения: Алессио Романьоли (51'), Неманья Милунович (54'), Milan Rodic (57'), Марио Манджукич (71'), Milan Rodic (77'), Джанлуиджи Доннарумма (90')

    Ответная игра пройдет на «Сан-Сиро» 25 февраля.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • По зубам ли «Бенфике» «Арсенал»?
  • «Бенфика» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • «Горняки» засушат игру в Тель-Авиве?
  • «Маккаби» Тель-Авив — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Наполи» победит на классе?
  • «Гранада» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    116
  • Суперэкспресс на еврокубки 16-18 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Бенфика — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Гранада — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Медведев — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Лилль — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Брест — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Калгари — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Каролина — Чикаго
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры