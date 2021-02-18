«Црвена Звезда» — «Милан»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью св первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в Белграде, завершилась со счетом 2:2.

«Россонери» вышли вперед на 42-й минуте благодаря автоголу Радована Панкова, который срезал мяч в свои ворота после неудачной попытки прервать прострел.

«Црвена Звезда» отыгралась на 52-й минуте, когда пенальти реализовал Гелор Канга.

Спустя девять минут с пенальти забил уже Тео Эрнандес и вернул «Милану» минимальный перевес.

На 77-й минуте белградцы остались в меньшинстве из-за удаления Милана Родича. Несмотря на это, на последних секундах хозяева восстановили паритет — Милан Павков выиграл воздух после подачи от угла поля и точно пробил головой в верхний угол.

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала Црвена Звезда — Милан 2:2 Голы: 0:1 Радован Панков (автогол) (42'), 1:1 Guelor Kanga (пенальти) (52'), 1:2 Тео Эрнандес (пенальти) (61'), 2:2 Милан Павков (90') Црвена Звезда: Милан Борян, Милош Дегенек, Радован Панков, Неманья Милунович, Мирко Иванич (Axel Bakayoko, 80'), Guelor Kanga, Негош Петрович (Sekou Junior Sanogo, 81'), Milan Rodic, El Fardou Ben Nabouhane (Филиппо Фалько, 61'), Марко Гобелич (Milan Gajic, 74'), Диего Фальчинелли (Милан Павков, 81') Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес (Диогу Далот, 77'), Pierre Kalulu, Фикайо Томори, Исмаэль Беннасер (Сандро Тонали, 39'), Суалихо Мейте, Раде Крунич, Самуэль Кастильехо, Марио Манджукич (Хакан Чалханоглу, 82'), Анте Ребич (Рафаэл Леау, 46') Предупреждения: Алессио Романьоли (51'), Неманья Милунович (54'), Milan Rodic (57'), Марио Манджукич (71'), Milan Rodic (77'), Джанлуиджи Доннарумма (90')

Ответная игра пройдет на «Сан-Сиро» 25 февраля.