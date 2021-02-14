«Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»: счет матча 1:2, обзор голов

в домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги потерпел поражение от— 1:2.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Фрагмент матча Фото: southamptonfc.com

Хозяева открыли счет на 25-й минуте, когда точный удар с передачи Стюарта Армстронга нанес Дэнни Ингз.

«Волки» отыгрались на 53-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Рубен Невеш. А на 66-й минуте гости вышли вперед после гола Педру Нету.

Для «святых» это поражение стало шестым подряд в национальном первенстве.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Вулверхэмптон 1:2 Голы: 1:0 Дэнни Ингс (25'), 1:1 Рубен Невеш (пенальти) (53'), 1:2 Педру Нету (66') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Кайл Уолкер-Питерс (Мохаммед Салису, 72'), Райан Бертранд, Янник Вестергор, Ян Беднарек, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Нейтан Редмонд, Стюарт Армстронг (Че Адамс, 69'), Такуми Минамино (Мусса Дженепо, 62'), Дэнни Ингс Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Конор Коди, Ромен Сес, Леандер Дендонкер, Рубен Невеш, Хонни (Фернандо Марсал, 69'), Нелсон Семеду, Жоау Моутинью, Педру Нету (Макс Килман, 90'), Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 89'), Адама Траоре Предупреждения: Ориоль Ромеу Видаль (17'), Ромен Сес (54'), Ян Беднарек (61'), Педру Нету (90')

В турнирной таблице АПЛ «Саутгемптон» занимает 13-е место (29 очков), а «Вулверхэмптон» — 12-е (30 очков).