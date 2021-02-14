Быстров: Рондон — не усиление для ЦСКА

Бывший футболист сборной Россиираскритиковал возможный переход в ЦСКА нападающего китайского клуба «Далянь Ифан»

«ЦСКА до этого взял Гайича, высокого нападающего. Не получилось, видимо, решили сделать вторую попытку.

Мне кажется, что это не усиление для ЦСКА. Он находился в слабом китайском чемпионате. Да, забивал там, но там уровень чемпионата слабый. Думаю, он не поможет команде», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Рондон известен в России по выступлениям за «Рубин» и «Зенит». После отъезда из России венесуэльский форвард также выступал за английские «Вест Бромвич» и «Ньюкасл».