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    Рондон успешно прошел медосмотр для ЦСКА

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    Нападающий «Далянь Ифан» Саломон Рондон в ближайшее время станет игроком ЦСКА. Об этом сообщил венесуэльский журналист Карлос Суарес в эфире телеканала Direct

    Саломон Рондон
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    Саломон Рондон

    Как сообщает источник, «армейцы» возьму 31-летнего футболиста в аренду до конца сезона. Трансфер должен быть подтвержден официально в течение следующих нескольких дней. Игрок сборной Венесуэлы уже завершил прохождение медицинского осмотра и в ближайшие дни прибудет в Москву.

    Напомним, венесуэльский форвард известен в России по выступлениям за «Рубин» и «Зенит». В составе питерцев он провел 58 матчей, забил 28 голов и отдал восемь голевых передач, став чемпионом РПЛ.

    Добавим, что после отъезда из России Рондон выступал за английские «Вест Бромвич» и «Ньюкасл».

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