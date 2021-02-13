Рондон успешно прошел медосмотр для ЦСКА

Нападающийв ближайшее время станет игроком. Об этом сообщил венесуэльский журналист Карлос Суарес в эфире телеканала Direct

Как сообщает источник, «армейцы» возьму 31-летнего футболиста в аренду до конца сезона. Трансфер должен быть подтвержден официально в течение следующих нескольких дней. Игрок сборной Венесуэлы уже завершил прохождение медицинского осмотра и в ближайшие дни прибудет в Москву.

Напомним, венесуэльский форвард известен в России по выступлениям за «Рубин» и «Зенит». В составе питерцев он провел 58 матчей, забил 28 голов и отдал восемь голевых передач, став чемпионом РПЛ.

Добавим, что после отъезда из России Рондон выступал за английские «Вест Бромвич» и «Ньюкасл».