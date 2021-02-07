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    Хет-трик Головина принес «Монако» победу над «Нимом»

    «Ним» — «Монако»: счет матча 3:4, обзор голов

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    «Монако» в выездном матче 24-го тура французской Лиги 1 одержал победу над «Нимом» — 4:3.

    Сеск Фабрегас и Александр Головин
    Сеск Фабрегас и Александр Головин

    Героем встречи стал российский полузащитник «монегасков» Александр Головин, который на 3-й минуте открыл счет, а спустя девять минут удвоил преимущество своей команды.

    «Ним» отыгрался еще до перерыва: на 23-й минуте отличился Люка До, а на 32-й — Зинедин Ферхат.

    На 62-й минуте Головин оформил хет-трик и вернул гостям минимальный перевес. Развил преимущество «монегасков» Кевин Фолланд с передачи того же Головина.

    «Крокодилы» сократили отставание на 81-й минуте усилиями Никласа Элиассона, но на большее их не хватило.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ним — Монако 3:4
    Голы: 0:1 Александр Головин (3'), 0:2 Александр Головин (12'), 1:2 Лука До (23'), 2:2 Зинедин Ферхат (32'), 2:3 Александр Головин (62'), 2:4 Кевин Фолланд (78'), 3:4 Никлас Элиассон (81') Ним: Батист Рейне, Биргер Мелинг, Антони Бриансон, Флорьян Мигель, Софьян Алакуш, Лука До, Зинедин Ферхат, Андрес Кубас (Ламин Фомба, 72'), Рено Рипар (Никлас Элиассон, 72'), Яссин Бенрау (Харис Дулевич, 86'), Мусса Коне (Нолан Ру, 66') Монако: Бенжамен Леком, Фоде Балло (Кайо, 64'), Гильермо Марипан, Джибриль Сидибе, Бенуа Бадьяшиль, Орельен Чуаэми, Александр Головин (Рубен Агилар, 87'), Юссуф Фофана (Сеск Фабрегас, 56'), Софьян Диоп (Крепин Дьятта, 46'), Виссам Бен-Йеддер (Стеван Йоветич, 56'), Кевин Фолланд Предупреждения: Фоде Балло (4'), Биргер Мелинг (37'), Бенуа Бадьяшиль (58')

    В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» занимает четвертое место (48 очков), а «Ним» — 20-е (15 очков).

    Другие результаты:

    «Монпелье» — «Дижон» — 4:2
    «Ницца» — «Анже» — 3:0
    «Сент-Этьен» — «Метц» — 1:0

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