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    «Краснодар» отправил Онугхи в аренду в датский «Вайле»

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    «Краснодар» и «Вайле» достигли договоренности об аренде форварда «Краснодара-2» Германа Онугхи до конца сезона 2020/2021 годов, сообщает официальный сайт «быков».

    «Краснодар» отправил Онугхи в аренду в датский «Вайле»
    «Краснодар» отправил Онугхи в аренду в датский «Вайле»

    В сезоне 2020/21 он выступал за «Тамбов», где сыграл 13 матчей (с учетом Кубка России) и забил шесть голов.

    «Вайле» занимает в турнирной таблице чемпионата Дании 10 место, набрав 15 очков в 13 матчах.

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