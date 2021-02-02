«Краснодар» отправил Онугхи в аренду в датский «Вайле»

достигли договоренности об аренде форварда «Краснодара-2»до конца сезона 2020/2021 годов, сообщает официальный сайт «быков».

В сезоне 2020/21 он выступал за «Тамбов», где сыграл 13 матчей (с учетом Кубка России) и забил шесть голов.

⚡Герман Онугха на правах аренды переходит в «Вайле»🇩🇰

Нападающий будет выступать в чемпионате Дании до конца июня 2021 года🤝#ГерманОнугха #Нападающий #Арендаhttps://t.co/Ze3KjGgDi5 — ФК «Краснодар-2» (@FCKrasnodar2) February 1, 2021

«Вайле» занимает в турнирной таблице чемпионата Дании 10 место, набрав 15 очков в 13 матчах.