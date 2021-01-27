АПЛ. «Ман Сити» разгромил «Вест Бромвич», «Арсенал» обыграл «Саутгемптон»

С 26 по 28 января в английской Премьер-лиге пройдут матчи 20-го тура.

«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм Юнайтед» 2:3

В матче 20-го тура Английской премьер-лиги «Вест Хэм» одержал выездную победу над «Кристал Пэлас» со счетом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Томаш Соучек, еще один гол забил Крэйг Доусон.

За хозяев отличились Уилфрид Заа и Миши Батшуайи.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Вест Хэм 2:3 Голы: 1:0 Уилфрид Заха (3'), 1:1 Томаш Соучек (9'), 1:2 Томаш Соучек (25'), 1:3 Крэйг Доусон (65'), 2:3 Миши Батшуайи (90') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Шейку Куйяте, Гари Кэхилл, Tyrick Mitchell, Лука Миливоевич (Жайро Ридевальд, 73'), Эндрос Таунсенд (Миши Батшуайи, 66'), Джеймс Макартур, Эберечи Эзе, Уилфрид Заха, Кристиан Бентеке (Джордан Айю, 73') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Аарон Крессвел, Владимир Цоуфаль, Крэйг Доусон, Анджело Огбонна, Said Benrahma (Марк Ноубл, 87'), Пабло Форнальс, Джаррод Боуэн (Райан Фредерикс, 81'), Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио (Андрей Ярмоленко, 83')

Команда Дэвида Мойеса поднялась на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков. «Кристал Пэлас» сохранил 13-ю строчку, имея в активе 23 очка.

«Ньюкасл Юнайтед» — «Лидс Юнайтед» 1:2

В другом матче отчетного тура «Лидс» в гостях обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:1.

В составе команды Марсело Бьельсы отличились Рафинья и Джек Харрисон. За «Ньюкасл» забил Мигель Альмирон.

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Лидс 1:2 Голы: 0:1 Рафаэл Диас (17'), 1:1 Мигель Альмирон (57'), 1:2 Джек Харрисон (61') Ньюкасл: Карл Дарлоу, Fabian Schaer, Джамал Ласcеллс, Айзак Хэйден, Джамаль Льюис, Джонджо Шелви, Джеффри Хендрик, Райан Фрейзер (Dwight Gayle, 77'), Jacob Murphy (Аллан Сент-Максимен, 64'), Мигель Альмирон, Каллум Уилсон Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Лиам Купер, Эгзиян Алиоски (Матеуш Клих, 56'), Диего Льоренте (Pascal Struijk, 10'), Стюарт Даллас, Рафаэл Диас, Родриго, Джек Харрисон, Калвин Филлипс, Патрик Бэмфорд (Tyler Roberts, 60') Предупреждения: Эгзиян Алиоски (54'), Fabian Schaer (86'), Родриго (86'), Джек Харрисон (89')

«Лидс» располагается на 12-й строчке, «Ньюкасл» — на 16-й.

«Саутгемптон» — «Арсенал» 1:3

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» потерпел домашнее поражение от лондонского «Арсенала» со счетом 1:3.

Уже на 3-й минуте счет открыл шотландский полузащитник «святых» Стюарт Армстронг.

В составе гостей отличились Николя Пепе, Букайо Сака и Александр Лаказетт.

Футбол. Англия. Премьер-лига Саутгемптон — Арсенал Лондон 1:3 Голы: 1:0 Стюарт Армстронг (3'), 1:1 Николя Пепе (8'), 1:2 Букайо Сака (39'), 1:3 Александр Ляказетт (72') Саутгемптон: Алекс Маккарти, Джек Стивенс, Yan Valery, Jake Vokins (Нейтан Редмонд, 67'), Ян Беднарек, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Ибраима Диало, Тео Уолкотт (Daniel N'Lundulu, 74'), Дэнни Ингс (Caleb Watts, 74'), Че Адамс Арсенал Лондон: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Rob Holding, Седрик Суареш, Давид Луис, Букайо Сака, Томас (Мохамед Эль-Ненни, 78'), Николя Пепе (Джозеф Уиллок, 90'), Эмиль Смит Роув (Виллиан, 72'), Гранит Джака, Александр Ляказетт Предупреждения: Эктор Бельерин (19'), Николя Пепе (70'), Caleb Watts (90')

«Арсенал» одержал шестую победу кряду и поднялся на восьмое место в таблице АПЛ. «Саутгемптон» находится на 11-й строчке.

«Вест Бромвич Альбион» — «Манчестер Сити» 0:5

В матче 20-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» со счетом 5:0.

В составе команды Хосепа Гвардиолы дубль оформил Илкай Гюндоган, еще по голу забили Жоау Канселу, Рияд Марез и Рахим Стерлинг.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Бромвич — Манчестер Сити 0:5 Голы: 0:1 Илкай Гюндоган (6'), 0:2 Жоау Канселу (20'), 0:3 Илкай Гюндоган (30'), 0:4 Рияд Марез (45'), 0:5 Рахим Стерлинг (57') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Киран Гиббз, Адесево Аджайи, Dara O'Shea, Джейк Ливермор, Матеус Перейра, Ромен Сойерс, Роберт Снодграсс (Мэтт Филлипс, 59'), Карлан Ахирни-Грант (Хал Робсон-Кану, 64'), Каллум Робинсон (Кайл Бартли, 46') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган (Эмерик Лапорт, 52'), Родриго Эрнандес, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 60'), Рахим Стерлинг, Рияд Марез, Филип Фоден (Ферран Торрес, 52') Предупреждения: Хал Робсон-Кану (84'), Dara O'Shea (90')

«Манчестер Сити» после этой победы вышел на первое место в таблице АПЛ, обойдя на одно очко «Манчестер Юнайтед». «Вест Бромвич» занимает предпоследнее место.

«Челси» — «Вулверхэмптон»

27 января, 21:00 мск

«Бёрнли» — «Астон Вилла»

27 января, 21:00 мск

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Фулхэм»

27 января, 22:30 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»

27 января, 23:15 мск

«Эвертон» — «Лестер Сити»

27 января, 23:15 мск

«Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль»

28 января, 23:00 мск