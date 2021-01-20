Шальке 04 — Кёльн — смотреть онлайн прямую трансляцию 20.01.2021

В 20:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Кёльн» — «Шальке 04» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шальке 04» — «Кёльн» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.61.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Шальке 04»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шальке 04» — «Кёльн».

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