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    В битве аутсайдеров сразу пойдут голы

    «Шальке» — «Кельн». Прогноз и ставка (к. 1.61) на Бундеслигу 20 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шальке» — «Кельн»
    Сеад Колашинац
    «Шальке» сыграет на своем поле с «Кельном» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 января, начало — в 20:30 мск. «Шальке» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Января 2021 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 20:30 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
    •

    «Шальке»

    В минувшем туре Бундеслиги «Шальке» на выезде уступил «Айнтрахту» (3:1). Гельзенкирхенцев похоронил Лука Йович, забивший два мяча.

    В общем, «Шальке» снова вернулся на последнее 18 место в турнирной таблице. Сейчас в активе у команды 7 очков с ужасающим показателем забитых мячей (13).

    Оборона команды Кристиана Гросса представляет собой жалкое зрелище. Гельзенкирхенцы в 16 поединках пропустили 42 мяча. Проходной двор!

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Шальке» с «козлами» играет с переменным успехом. В 5 последних матчах команды по разу обменялись победами при трех паритетах.

    «Кельн»

    «Кельн» — товарищ «Шальке» по несчастью. По крайней мере, нынче «козлы» третьи с конца, вот только очков у них побольше — 12.

    При этом команда забила столько же голов, сколько и оппонент по текущей встрече, зато пропустила на 15 мячей меньше. Да и вообще, таких жутких провальных отрезков «Кельн» избежал.

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    • В предыдущем туре команда подписала мировое соглашение с «Гертой». Соперники так и не удосужились открыть счет, а результат для «козлов» можно считать успешным.

    Отчетный поединок пропустит форвард гостей Себастьян Андерссон. Он травмирован, хотя явно не помешал бы «Кельну» в битве аутсайдеров.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шальке» за 2.55, на ничью за 3.30, а на «Кельн» — за 2.85

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    Хозяева настроены исключительно на победу, тем более, с Гроссом во главе команда явно улучшила качество своей игры.

    «Кельн» также будет стремиться разжиться очками, особенно если учесть статус битвы аутсайдеров.

    В таких поединках соперники явно не будут отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.61

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