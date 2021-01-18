ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джеймс МэддисонМэддисон вывел «Лестер» на второе место. «Лисы» одолели «Саутгемптон»
  • 14:50
    • ФИФА отклонила апелляцию «Атлетико» по делу Триппьера
  • 14:34
    • «Интер» сменит название и логотип
  • 14:17
    • Рейдеборн, Хольцер и Холланд признаны лучшими игроками недели в КХЛ
  • 12:54
    • Проведение ЧМ-2021 в Белоруссии могут отменить уже сегодня
  • 09:14
    • «Денвер» проиграл «Юте», «Нью-Орлеан» победил «Сакраменто»
    Все новости спорта

    ФИФА отклонила апелляцию «Атлетико» по делу Триппьера

    Футбол Атлетико Примера (Ла Лига) Футбол Испании ФИФА Между тем Скандалы Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    ФИФА отклонила апелляцию мадридского «Атлетико» по делу защитника Кирана Триппьера, сообщает официальный сайт организации.

    Киран Триппьер
    Киран Триппьер

    Англичанин был дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии (FA) на 10 недель и оштрафован на 70 тысяч фунтов стерлингов 23 декабря 2020 года за то, что посоветовал своим друзьям сделать ставку на его переход из «Тоттенхэма» в «Атлетико».

    Позднее «матрасники» подали апелляцию, поэтому ФИФА приостановила действие санкций на время повторного рассмотрения дела.

  • «Атлетико» обжалует дисквалификацию Триппьера
  • Читайте по теме

    • Впрочем, апелляция «Атлетико» в итоге была отклонена, так что Триппьеру придется смириться с наказанием.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Арсенал» к победам?
  • «Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Милан» продолжит побеждать
  • «Кальяри» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • «Детройт» воспользуется проблемами «Коламбуса»?
  • «Детройт» — «Коламбус». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    •  Играть Бонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.19
  • Экспресс дня 18 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Кальяри — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Детройт — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.83
  • Прогноз на матч Фенербахче — Анкарагюджю
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры