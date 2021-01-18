ФИФА отклонила апелляцию «Атлетико» по делу Триппьера

ФИФА отклонила апелляцию мадридского «Атлетико» по делу защитника, сообщает официальный сайт организации.

Англичанин был дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии (FA) на 10 недель и оштрафован на 70 тысяч фунтов стерлингов 23 декабря 2020 года за то, что посоветовал своим друзьям сделать ставку на его переход из «Тоттенхэма» в «Атлетико».

Позднее «матрасники» подали апелляцию, поэтому ФИФА приостановила действие санкций на время повторного рассмотрения дела.

Впрочем, апелляция «Атлетико» в итоге была отклонена, так что Триппьеру придется смириться с наказанием.