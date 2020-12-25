«Атлетико» обжалует дисквалификацию Триппьера

«Атлетико» намерен подать апелляцию в ФИФА на дисквалификацию защитника, утверждает AS.

Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Англии отстранила 30-летнего футболиста на 10 недель за игру на тотализаторе в 2019 году.

«Атлетико» попытается добиться изменения наказания для Триппьера, хотя источники в клубе сообщили, что сделать это будет крайне трудно.

«Матрасники» считают, что наказание коснулось клуба несправедливо.

Отмечается, что мадридский клуб не планирует подписывать правого защитника в зимнее трансферное окно на место Триппьера, несмотря на столь длительную дисквалификацию футболиста. 0