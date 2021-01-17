«Алькоркон» — «Валенсия»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Голы забили Коба Куандреди и Ману Вальехо.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в заявку на матч.
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
Алькоркон — Валенсия 0:2
Голы: 0:1 Koba Koindredi (12'), 0:2 Ману Вальехо (76') Предупреждение: (2')
В параллельной игре «Вильярреал» вырвал победу в матче с «Тенерифе» — 1:0.
Победный гол на 90-й минуте забил Фернандо Ниньо.
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
Тенерифе — Вильярреал 0:1
Гол: 0:1 Fer Nino (90') Предупреждения: (31'), (86')
Соперники победителей по 1/8 финала Кубка Испании станут известны позднее.