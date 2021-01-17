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    «Валенсия» без Черышева вышла в 1/8 финала Кубка Испании

    «Алькоркон» — «Валенсия»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Валенсия
    В матче 1/16 финала Кубка Испании «Валенсия» на выезде обыграла «Алькоркон» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Голы забили Коба Куандреди и Ману Вальехо.

    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев не попал в заявку на матч.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Алькоркон — Валенсия 0:2
    Голы: 0:1 Koba Koindredi (12'), 0:2 Ману Вальехо (76') Предупреждение: (2')

    В параллельной игре «Вильярреал» вырвал победу в матче с «Тенерифе» — 1:0.

    Победный гол на 90-й минуте забил Фернандо Ниньо.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Тенерифе — Вильярреал 0:1
    Гол: 0:1 Fer Nino (90') Предупреждения: (31'), (86')

    Соперники победителей по 1/8 финала Кубка Испании станут известны позднее.

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