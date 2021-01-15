РПЛ отреагировала на блокировку Youtube-канала «Ахмата»

Футболисты «Ахмата»
globallookpress.com
«Блокировка официального YouTube-канала "Ахмата" вызывает недоумение. Клуб не получал от администрации видеохостинга объяснений по факту принятых мер.
Лига сожалеет, что из-за этого непрозрачного и не имеющего отношения к футболу решения болельщики "Ахмата" лишены возможности получать информацию о любимой команде через популярную медиа-площадку.
Убеждены, что подобные ограничения противоречат базовым ценностям футбола, которые отстаивают ФИФА и УЕФА», — приводит слова заявления лиги «Спорт-Экспресс».
Блокировка канала может быть связана с американскими санкциями. Ранее Министерства финансов США добавило «Ахмат» в санкционный список.