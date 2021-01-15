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    РПЛ отреагировала на блокировку Youtube-канала «Ахмата»

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    Пресс-служба РПЛ отреагировала на блокировку Youtube-канала футбольного клуба «Ахмат».

    Футболисты «Ахмата»
    Футболисты «Ахмата»

    «Блокировка официального YouTube-канала "Ахмата" вызывает недоумение. Клуб не получал от администрации видеохостинга объяснений по факту принятых мер.

    Лига сожалеет, что из-за этого непрозрачного и не имеющего отношения к футболу решения болельщики "Ахмата" лишены возможности получать информацию о любимой команде через популярную медиа-площадку.

    Убеждены, что подобные ограничения противоречат базовым ценностям футбола, которые отстаивают ФИФА и УЕФА», — приводит слова заявления лиги «Спорт-Экспресс».

  • YouTube заблокировал канал футбольного клуба «Ахмат»
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    • Блокировка канала может быть связана с американскими санкциями. Ранее Министерства финансов США добавило «Ахмат» в санкционный список.

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